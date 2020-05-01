تباطؤ حاد لنمو ميزانية الاحتياطي الفيدرالي عند 6.70 تريليون دولار

مباشر - سالي إسماعيل: صعدت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي جديد عند 6.70 تريليون دولار في الأسبوع الجاري، لكن وتيرة التوسع تباطأت بشكل حاد.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي الأمريكي، أمس الخميس، فإن الميزانية العمومية للبنك ارتفعت إلى 6.703 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم 29 أبريل/نيسان الماضي مقابل 6.621 تريليون دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك زيادة تقريباً 82.79 مليار دولار في الأسبوع الجاري وهو أقل من الوتيرة المسجلة في الأسبوع الماضي والتي تزيد عن 200 مليار دولار.

وكانت هذه الزيادة الأسبوعية هي الأقل في غضون 7 أسابيع كما أنها كانت جزء ضئيل مع الصعود الأسبوعي القياسي البالغ 586 مليار دولار في أواخر مارس/آذار الماضي.

وحتى نهاية الأربعاء الماضي، ارتفعت حيازة الفيدرالي من سندات الخزانة الأمريكية إلى 3.97 تريليون دولار بزيادة أسبوعية قدرها 62.07 مليار دولار.

في حين تراجعت حيازة البنك المركزي من السندات المدعومة بالرهن العقاري بنحو 17.8 مليار دولار إلى 1.60 تريليون دولار.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي، فإن خطوط مقايضة السيولة للفيدرالي، وهي أداة تسمح بمبادلة البنوك المركزية خارج الولايات المتحدة عملاتهم المحلية مقابل الدولار، ارتفعت بنحو 29.2 مليار دولار لتصل إلى 439 مليار دولار.

وصعدت كذلك حيازة الفيدرالي من الأوراق التجارية بنحو 640 مليون دولار لتصل إلى 3.34 مليار دولار في الأسبوع الجاري.

وفيما يتعلق بأداة إقراض الملاذ الأخير للبنوك، وهي القروض الموجهة بشكل مباشر من الفيدرالي عبر ما يعرف بنافذة الخصم، فتواصل الانخفاض إلى 31.8 مليار دولار مقابل 33.7 مليار دولار المسجلة قبل أسبوع مضى.