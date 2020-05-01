السوق السعودي يرتفع 9.34% خلال أبريل.. والمكاسب تتخطى 443 مليار ريال

مباشر ـ فهد عمران: ارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول"، بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل/نيسان من 2020، ليصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 9.34 بالمائة، رابحاً 607.55 نقطة.

واستقر "تاسي" نهاية شهر أبريل عند مستوى 7112.9 نقطة، مقابل 6505.35 نقطة نهاية مارس السابق.

وزاد رأس المال السوقي نهاية أبريل/ نيسان بنحو 443.45 مليار ريال (118.25 مليار دولار) وبنسبة 5.86 بالمائة، عنه في مارس/آذار.

وسجل رأس المال السوقي أكثر من 8 تريليونات ريال (2.13 تريليون دولار) نهاية أبريل/ نيسان، مقابل 7.56 تريليون ريال (2.016 تريليون دولار) نهاية مارس/آذار.

وجاءت مكاسب السوق في ظل ارتفاع معظم القطاعات، بقيادة "التطبيقات وخدمات التقنية" الذي ارتفع 20.7 بالمائة، وارتفع قطاع السلع الرأسمالية نحو 16.83 بالمائة، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 14.87 بالمائة، فيما تراجع قطاع الأدوية وحيداً بنسبة 0.18 بالمائة.

وتراجعت قيم التداول بشكل ملحوظ خلال أبريل/نيسان، إلى نحو 95.59 مليار ريال، مقابل 116.9 مليار ريال، خلال مارس/آذار، بانخفاض نسبته 18.25 بالمائة.

وصعدت كميات التداول خلال أبريل/نيسان إلى 4.73 مليار سهم مقارنة بنحو 5.2 مليار سهم مارس/آذار السابق، بنسبة انخفاض بلغت 9.45 بالمائة.

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