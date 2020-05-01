أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
نشرة ضد كورونا - للمرة الثالثة..الصحة تتسلم 30 طنا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين -
نشرة ضد كورونا - المدن الجامعية ببني سويف تستقبل اليوم وغدا المصريين العائدين من الإمارات والكويت -
مطبخ الهوانم - الغُريبة الألوان على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
فيلة غير شرعية تقتحم الحدود -
5twat shitan 23 Merge | خطوات الشيطان | الحلقة الثالثة و العشرون -
مطبخ الهوانم - مع "نهى عبد العزيز والشيف رامي المغربي" | 23 رمضان | الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السوق السعودي يرتفع 9.34% خلال أبريل.. والمكاسب تتخطى 443 مليار ريال

Print
السوق السعودي يرتفع 9.34% خلال أبريل.. والمكاسب تتخطى 443 مليار ريال السوق السعودي يرتفع 9.34% خلال أبريل.. والمكاسب تتخطى 443 مليار ريال

مباشر ـ فهد عمران: ارتفع سوق الأسهم "تداول"، بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل/نيسان من 2020، ليصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 9.34 بالمائة، رابحاً 607.55 نقطة.

واستقر "تاسي" نهاية شهر أبريل عند مستوى 7112.9 نقطة، مقابل 6505.35 نقطة نهاية مارس السابق.

وزاد رأس المال السوقي نهاية أبريل/ نيسان بنحو 443.45 مليار ريال (118.25 مليار دولار) وبنسبة 5.86 بالمائة، عنه في مارس/آذار.

وسجل رأس المال السوقي أكثر من 8 تريليونات ريال (2.13 تريليون دولار) نهاية أبريل/ نيسان، مقابل 7.56 تريليون ريال (2.016 تريليون دولار) نهاية مارس/آذار.

وجاءت مكاسب السوق في ظل ارتفاع معظم القطاعات، بقيادة "التطبيقات وخدمات التقنية" الذي ارتفع 20.7 بالمائة، وارتفع قطاع السلع الرأسمالية نحو 16.83 بالمائة، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 14.87 بالمائة، فيما تراجع قطاع الأدوية وحيداً بنسبة 0.18 بالمائة.

وتراجعت قيم التداول بشكل ملحوظ خلال أبريل/نيسان، إلى نحو 95.59 مليار ريال، مقابل 116.9 مليار ريال، خلال مارس/آذار، بانخفاض نسبته 18.25 بالمائة.

وصعدت كميات التداول خلال أبريل/نيسان إلى 4.73 مليار سهم مقارنة بنحو 5.2 مليار سهم مارس/آذار السابق، بنسبة انخفاض بلغت 9.45 بالمائة.

ترشيحات

الاتصالات السعودية تغرِّم شركة خدمات بريدية 100 ألف ريال

تقرير يتوقع قيمة سوق الأغذية والمشروبات الصحية في السعودية والإمارات المستقبلية

استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قبيل بيانات اقتصادية

الذهب يتراجع أدنى 1700 دولار مع ترقب بيانات اقتصادية

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية