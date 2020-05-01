هبوط صادرات كوريا الجنوبية بأكبر وتيرة في 11 عاماً

مباشر: تراجعت صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، مع تسجيل أول عجز تجاري منذ عام 2012.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، هبوط الصادرات بنحو 24.3 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 36.92 مليار دولار، مقابل تراجع بنحو 0.7 بالمائة في مارس/آذار السابق له.

وتعتبر وتيرة الهبوط في صادرات كوريا الجنوبية الأكبر منذ مايو/أيار من عام 2009.

وبحسب البيانات، انخفضت الواردات بنسبة 15.9 بالمائة إلى 37.87 مليار دولار خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وسجلت كوريا الجنوبية عجزا تجارياً بقيمة 0.95 مليار دولار، وهو أول عجز تجاري منذ يناير/كانون الثاني 2012.