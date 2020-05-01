انكماش النشاط الصناعي في اليابان لأدنى مستوى بـ11 عاماً

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في اليابان بأكثر من توقعات المحللين بالقراءة النهائية خلال الشهر الماضي، مسجلاً أدنى قراءة في 11 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 41.9 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بالقراءة النهائية مقابل 44.8 نقطة المسجلة في مارس/آذار السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في اليابان سوف يسجل 43.7 نقطة خلال أبريل/نيسان.

أداء النشاط الصناعي في اليابان - (المصدر: مؤسسة ماركت للأبحاث)

وتُعد قراءة الشهر الماضي بشأن النشاط الصناعي في اليابان هي الأدنى في 11 عاماً، بفعل ما أحدثه وباء "كوفيد-19" من هبوط حاد للغاية في الطلب المحلي والخارجي.

وتعبر أيّ قراءة دون 50 نقطة عن انكماش في النشاط الصناعي في حين أن تسجيل قراءة أعلى هذا الحد الفاصل بين التوسع والانكماش تشير إلى توسع في النشاط.

وبحسب البيان، فإن قراءة الشهر الماضي تشير إلى هبوط حاد في ظروف الأعمال عبر القطاع المنتج للسلع.

وتراجع مؤشر التوظيف بأسرع وتيرة منذ يونيو/حزيران عام 2009، حيث إن متطلبات التشغيل المنخفضة دفعت بعض الشركات لخفض القوى العاملة.

في حين أن توقعات المصنعين تراجعت إلى أكبر مستوى داخل النطاق السالب منذ بدء رصد المؤشر في عام 2012.

وبحلول الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 106.75 ين.