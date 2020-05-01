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أسعار المنازل في المملكة المتحدة ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2017

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أسعار المنازل في المملكة المتحدة ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2017 أسعار المنازل في المملكة المتحدة ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2017

مباشر: ارتفعت المنازل في المملكة المتحدة بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، مسجلة أسرع وتيرة صعود في 3 سنوات مع عدم  ظهور الأثر الكامل لفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "ناشيون وايد"، اليوم الجمعة، أن أسعار المنازل ارتفعت بنحو 3.7 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة 3 بالمائة في الشهر السابق له.

وتعتبر قراءة المؤشر على أساس سنوي هي أسرع وتيرة ارتفاع منذ فبراير/شباط 2017 عندما كانت وتيرة النمو السنوي في أسعار المنازل تبلغ 4.5 بالمائة.

أما على أساس شهري، فإن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنحو 0.7 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل نمو بنحو 0.8 بالمائة المسجلة في شهر فبراير/شباط السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سوف تتراجع بنسبة 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة فبلغ 222.915 ألف جنيه إسترليني خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مقابل 219.583 ألف إسترليني في الشهر السابق له.

ووفقاً للبيانات، فإن قراءة الشهر الماضي لا تعكس أثر أزمة "كورونا" بالكامل.

وأشارت البيانات إلى أنه في بداية عام 2020 قبل أن ينتشر الوباء في المملكة المتحدة، فإن سوق الإسكان كان يشهد زخماً بشكل مطرد، مع استمرار مستويات النشاط والأسعار في الارتفاع بدعم ظروف شوق العمل القوي.

وبحلول الساعة 9:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليهبط إلى 1.2559 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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