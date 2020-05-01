ترامب يهدد بفرض تعريفات جديدة على الصين بسبب "كورونا"

مباشر: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات على الصين بسبب "كورونا"، معتبراً المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التي طال انتظارها والموقعة بين واشنطن وبكين تُعد حالياً ذات أهمية ثانوية.

وقال ترامب في تعليقات مع المراسلين أمس الخميس: "لقد وقعنا على صفقة تجارية حيث يفترض أن تقوم الصين بموجبها بالشراء، وكانوا يشترون الكثير".

وتابع: "لكن الآن أصبح هذا الأمر ذات أهمية ثانوية مقارنة مع ما يحدث بشأن الفيروس، وضع الفيروس غير مقبول"، نقلاً عن وكالة رويترز.

وأبدى الرئيس الأمريكي مخاوفه بشأن دور الصين في كونها مصدر انتشار الوباء، مشيراً إلى أن هذا الوضع يحظى بأولوية في الوقت الحالي مقابل جهوده المتعلقة بالاتفاقية التجارية الأولية مع بكين.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يفكر في جعل الولايات المتحدة التوقف عن دفع التزامات الديون كطريقة لمعاقبة بكين، قال ترامب: "حسناً، يمكنني القيام بذلك بشكل مختلف، يمكنني أن أفعل الشيء نفسه، لكن حتى من أجل جني المزيد من الأموال، فقط عن طريق فرض تعريفات".

وتجاوز عدد المصابين بوباء "كوفيد-19" حول العالم 3 ملايين شخص من بينهم ما يزيد عن مليون حالة في الولايات المتحدة وحدها.