استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قبيل بيانات اقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب بيانات اقتصادية تتعلق بالنشاط الصناعي في الولايات المتحدة.

ويأتي أداء العملة الخضراء بالتزامن مع عودة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالمي، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بتعريفات انتقامية جديدة على الصين بسبب وباء "كورونا".

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي على معدلات الفائدة بالقرب من نطاق الصفر ووعد بتوسيع برامج الطوارئ حسب الحاجة لمساعدة الاقتصاد الأمريكي المتضرر.

ومن المقرر صدور بيانات الإنفاق على البناء والنشاط الصناعي في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.0970 دولار، كما هبط بنسبة 0.3 بالمائة أمام الين الياباني مسجلاً 106.89 ين.

بينما ارتفعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 1.2554 دولار، في حين تراجعت أمام العملة السويسرية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 0.9633 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.988 بعد أن سجل 99.214 في وقت مبكر من التعاملات.