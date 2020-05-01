"نيكي" الياباني يتراجع في الختام لكنه يسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية بنحو 3 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكن مؤشر "نيكي" سجل مكاسب أسبوعية.

ويأتي أداء بوصة طوكيو السلبي بعد ارتفاعها لأعلى مستوى في ثمانية أسابيع تقريباً بالأمس، بالتزامن مع الخسائر في "وول ستريت" ومع تقييم المستثمرين لأرباح الشركات.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، يواصل النشاط الصناعي في اليابان الانكماش مع تسجيله قراءة دون 50 نقطة في الشهر الماضي.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي الياباني نحو 2.8 بالمائة بما يعادل 574 نقطة عند مستوى 19619.3 نقطة،مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 1.8 بالمائة.

وكان نيكي الياباني قد سجل مكاسب بنسبة 6.7 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان المنقضي، وهو أفضل أداء شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2017.

كما هبط مؤشر نوبكس الأوسع نطاقاً بنحو 2.2 بالمائة إلى 1431.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 106.89 ين.