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النفط يرتفع 12% مع بدء سريان اتفاق "أوبك+" لخفض الإمدادات

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النفط يرتفع 12% مع بدء سريان اتفاق "أوبك+" لخفض الإمدادات النفط يرتفع 12% مع بدء سريان اتفاق "أوبك+" لخفض الإمدادات

مباشر: ارتفعت النفط بأكثر من 12 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بدعم زيادة دون التوقعات لمخزونات الخام الأمريكية وبدء سريان اتفاق "أوبك+" لخفض الإمدادات.

واستفاد الخام من دخول اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من خارج أوبك بشأن خفض تاريخي في الإمدادات بنحو 9.7 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ بداية من اليوم ولمدة شهرين.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعويض جزء من الانهيار الحاد في الطلب العالمي على النفط الذي جاء على خلفية تداعيات مكافحة وباء "كوفيد-19" والتي من بينها قيود السفر والحركة إضافة إلى أوامر البقاء في المنزل.

وفي الوقت نفسه، فإن مخزونات النفط الأمريكي ارتفعت 9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل/نيسان لكن هذه الزيادة كانت أقل من التوقعات البالغة 11.2 مليون برميل في الاتجاه الصاعد.

ويستمر الذهب الأسود في حصد المكاسب في الأيام القليلة الأخيرة، حيث ارتفع أمس بنحو 25 بالمائة لكن مع ذلك فإن الخام الأمريكي شهد خسائر بنحو 8 بالمائة خلال أبريل/نيسان.

وبحلول الساعة 7:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 11.9 بالمائة ليصل إلى 25.23 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة تزيد عن 12.7 بالمائة مسجلاً 16.98 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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