الاتصالات السعودية تغرِّم شركة خدمات بريدية 100 ألف ريال

الرياض - مباشر: غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، شركة تقديم خدمات بريدية؛ خالفت عددًا من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وكشفت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، عن أن المخالفات المرصودة ضد الشركة تتمثل في "عدم تسليم المواد البريدية إلى عنوان المرسل إليه والتأخير في تسليمها"؛ في مخالفة مباشرة للبند الخامس من وثيقة قواعد حماية المستفيدين.

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيانها، أن الغرامة المفروضة على الشركة بلغت مائة ألف ريال سعودي.

وشدد على ضرورة معالجة الشركة للمخالفات وتصحيحها خلال فترة أسبوع من تاريخ صدور الغرامة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها تصل إلى إيقاف وسحب الترخيص الصادر لها.

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