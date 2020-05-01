إيلون موسك يصف أوامر بقاء المواطنين بالمنزل بـ"الفاشية"

مباشر: انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أوامر بقاء المواطنين في منازلهم للحد من تفشي كورونا، واصفاً إياها بـ"الفاشية".

وقال "إيلون موسك" في مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية، أمس الأربعاء: "أوامر البقاء في المنزل تعتبر سجن للأشخاص قسراً وضد جميع حقوقهم الدستورية".

وأوضح موسك أن بقاء المواطنين في منازلهم يتسبب في ضرر كبير ليس فقط لتسلا، ولكن للعديد من الشركات، وبينما ستتغلب الشركة الأمريكية على هذه الإجراءات هناك العديد من الشركات الصغيرة لن تقدر على ذلك، بحسب قوله.

وكشفت شركة تسلا بالأمس أنها سجلت أرباحاً بعكس التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف موسك أنه قلق من عدم قدرته على استئناف العمليات في مصنع الشركة في "فريمونت" بولاية كاليفورنيا، معتبراً هذا الاحتمال خطراً كبيراً لأن تسلا تنتج معظم سياراتها هناك بالإضافة إلى مصنعها في "شنغهاي".

وتحدث موسك عن القيود الحكومية المفروضة على المواطنين خلال وباء كورونا في وقت سابق على "تويتر"، قائلاً: "حان الوقت للتفكير في المستقبل، وللسؤال أيضا، هل من الصحيح التعدي على حقوق الناس كما يحدث الآن؟.