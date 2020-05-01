بيانات سلبية ومكاسب النفط أهم الأحداث العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: خيمت البيانات الاقتصادية السلبية خاصة في منطقة اليورو على الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بالإضافة إلى مكاسب حادة لأسعار النفط.

واصلت أسعار النفط مكاسبها القوية عند التسوية حيث قفز نايمكس بنحو 25 بالمائة مع إشارات مبكرة بشأن تعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لكن سجل خسائر شهرية بنحو 8 بالمائة.

في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على الطاقة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال العام الجاري.

فيما كشف مسح حديث، ارتفاع إنتاج منظمة أوبك من النفط لأعلى مستوى في 13 شهراً خلال الشهر الجاري.

في حين انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 19 دولاراً عند التسوية، لكنها حققت مكاسب شهرية قوية تجاوزت 97 دولاراً.

مؤشرات وبيانات سلبية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم، حيث فقد "داو جونز" نحو 290 نقطة لكنه سجل أكبر مكاسب شهرية في 33 عاماً.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة في ختام تداولات اليوم، لكنها سجلت أكبر مكاسب شهرية منذ عام 2015.

وقرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة كما هي مع إقرار تحفيزات إضافية والتأكيد على استعداده لتعديل كافة أدواته لضمان تحرك التضخم قرب الهدف.

وارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 8 أسابيع عند الإغلاق، مع التفاؤل بشأن علاج كورونا.

فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية 3.8 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز الطلبات الإجمالي 30 مليون طلب في شهر ونصف.

فيما تراجع الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

بالنسبة لأوروبا، انكماش اقتصاد منطقة اليورو بأكبر وتيرة في تاريخه بنحو 3.8 بالمائة.

كما انكمش اقتصاد فرنسا بوتيرة قياسية 5.8 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 ليدخل مرحلة الركود مثل اقتصاد إيطاليا أيضاً.

فيما سجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا أكبر هبوط شهري في 13 عاماً خلال مارس/آذار الماضي، بينما تباطأ التضخم في منطقة اليورو مع تراجع أسعار الطاقة.

في حين ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي.

أما في الصين، فقد تراجع النشاط الصناعي بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، كما انخفضت النشاط الصناعي في روسيا لأدنى مستوى على الإطلاق.

ومن ناحية أخرى، خفضت شركة "شل" توزيعات الأرباح لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، في حين قررت "إكسون موبيل" تثبيت توزيعات الأرباح رغم انهيار أسعار النفط.

نتائج أعمال

ارتفعت إيرادات أمازون بنحو 26 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز توقعات المحللين.

فيما ارتفعت إيرادات شركة "آبل" بعكس التوقعات خلال الربع المالي الثاني لكن مبيعات آيفون تراجعت بنحو 7 بالمائة.

كما تجاوزت أرباح وإيرادات "تويتر" تقديرات المحللين خلال الربع الأول من 2020، مع ارتفاع عدد المستخدمين النشطين بأكثر من التوقعات.

في حين تراجعت أرباح ومبيعات شركة "ماكدونالدز" خلال الربع الأول من 2020.