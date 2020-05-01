أخبار عاجلة

فيلة غير شرعية تقتحم الحدود -
5twat shitan 23 Merge | خطوات الشيطان | الحلقة الثالثة و العشرون -
مطبخ الهوانم - مع "نهى عبد العزيز والشيف رامي المغربي" | 23 رمضان | الحلقة كاملة -
8 الصبح - "8 الصبح Kids" .."ملك" موهبة جديدة تبهر مشاهدي مسلسل "البرنس" بصوتها المميز -
شاهد بعيون الطيار الحربي -
مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع أستاذ على الهواء -
نايلة ونيلة.. أفراد جدد في عائلة شوقي وزكي -
خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
المقلب قلب بجد وحصلت خناقة وضرب بين 2 ستات بسبب حادثة قوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير يتوقع قيمة سوق الأغذية والمشروبات الصحية في السعودية والإمارات المستقبلية

Print
تقرير يتوقع قيمة سوق الأغذية والمشروبات الصحية في السعودية والإمارات المستقبلية تقرير يتوقع قيمة سوق الأغذية والمشروبات الصحية في السعودية والإمارات المستقبلية

مباشر: توقع تقرير لشركة فروست آند سوليفان، أن تصل قيمة سوق الأغذية والمشروبات القائمة على الصحة والعافية في المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة إلى 14.56 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير، إلى صياغة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تشريعات لتعزيز الوعي حول بدائل غذائية صحية أكثر، ما أدى إلى تحقيق فرص نمو هائلة للقطاع.

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق والأغذية والمشروبات القائمة على الصحة والعافية في هذه المنطقة إلى 14.56 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مرّكب يبلغ 10.9 في المائة.

وتشكّل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجتمعة نحو 85 في المائة من سوق الصحة والعافية في دول مجلس التعاون الخليجي.

علاوة على ذلك، يشهد قطاع المشروبات ذات الصلة بالصحة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمعدل أسرع نسبياً من السوق العالمية للأغذية والمشروبات القائمة على الصحة والعافية بنسبة 6.2 في المائة.

ومن المتوقع أن يقدّم قطاع الوجبات الخفيفة والمقبلات أعلى معدل نمو سنوي مرّكب للصحة والعافية بمعدل 7.2 في المائة، يليه عن كثب قطاعات السلع الجاهزة والمصّنعة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية