تقرير يتوقع قيمة سوق الأغذية والمشروبات الصحية في السعودية والإمارات المستقبلية

مباشر: توقع تقرير لشركة فروست آند سوليفان، أن تصل قيمة سوق الأغذية والمشروبات القائمة على الصحة والعافية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى 14.56 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير، إلى صياغة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تشريعات لتعزيز الوعي حول بدائل غذائية صحية أكثر، ما أدى إلى تحقيق فرص نمو هائلة للقطاع.

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق والأغذية والمشروبات القائمة على الصحة والعافية في هذه المنطقة إلى 14.56 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مرّكب يبلغ 10.9 في المائة.

وتشكّل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجتمعة نحو 85 في المائة من سوق الصحة والعافية في دول مجلس التعاون الخليجي.

علاوة على ذلك، يشهد قطاع المشروبات ذات الصلة بالصحة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمعدل أسرع نسبياً من السوق العالمية للأغذية والمشروبات القائمة على الصحة والعافية بنسبة 6.2 في المائة.

ومن المتوقع أن يقدّم قطاع الوجبات الخفيفة والمقبلات أعلى معدل نمو سنوي مرّكب للصحة والعافية بمعدل 7.2 في المائة، يليه عن كثب قطاعات السلع الجاهزة والمصّنعة.