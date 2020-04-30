إيرادات آبل تتجاوز التوقعات رغم هبوط 7% لمبيعات "آيفون"

مباشر: تمكنت أرباح وإيرادات شركة "آبل" من تجاوز توقعات المحللين خلال الربع المالي الثاني من العام الجاري، فيما تراجعت مبيعات آيفون بنحو 7 بالمائة.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 11.24 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 11.56 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.55 دولار خلال الربع المالي الثاني، مقابل 2.46 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة مع توقعات2.24 دولار للسهم.

في حين ارتفعت إيرادات آبل إلى 58.31 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 58.01 مليار دولار في نفس الفترة المقارنة من العام المنقضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية سوف تسجل 54.76 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وقالت الشركة في البيان: "على الرغم من التأثير العالمي غير المسبوق لوباء كورونا، نحن فخورون بأن نبلغ أن شركة آبل حققت نمواً خلال الربع، مدفوعة بارتفاع إيرادات الخدمات إلى مستوى قياسي 13.34 مليار دولار".

وعلى صعيد عوائد مبيعات أجهزة آيفون، فقد تراجعت إلى 28.96 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني مقارنة مع 31.05 مليار دولار خلال الربع نفسه من 2019.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن مبيعات آبل من أجهزة "آيفون" ستبلغ 28.39 مليار دولار خلال نفس الفترة.

كما أظهرت البيانات انخفاض مبيعات أجهزة "آيباد" إلى 5.35 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني، مقارنة مع 5.51 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أما مبيعات أجهزة "ماك" فقد تراجعت إلى 4.36 مليار دولار في الربع المالي الثاني، مقابل 4.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

ومن ناحية أخرى ، أعلنت شركة آبل أنها ستضيف 50 مليار دولار لبرنامج إعادة شراء الأسهم، كما ستعزز توزيعات أرباحها الفصلية بنسبة 6 بالمائة إلى 82 سنتًا للسهم.

وأغلق سهم "آبل" جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 2.1 بالمائة عند 293.80 دولار، لكنه انخفض بنحو 2 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.