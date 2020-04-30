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السعودية..آلية للصرف من حساب الضمان لتمويل مشاريع البيع على الخارطة إلكترونيًا

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السعودية..آلية للصرف من حساب الضمان لتمويل مشاريع البيع على الخارطة إلكترونيًا السعودية..آلية للصرف من حساب الضمان لتمويل مشاريع البيع على الخارطة إلكترونيًا

الرياض - مباشر: أقرّ برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" آلية مؤقتة لعمليات الصرف من حساب الضمان على مشاريع البيع على الخارطة خلال المدة الحالية لتمكين المُطورين العقاريين من تمويل مشاريعهم وصرف الدفعات المخصصة لكل مرحلة من مراحل البناء في وقتها.

وأفاد "وافي"، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي ذلك فيما يواصل البرنامج تقديم خدماته لمستفيديه عن بعد في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة انتشار ، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأوضح البرنامج، أن عمليات الصرف من حساب الضمان على المشاريع المُرخصة وتوقيع وثائق الصرف ستتم خلال المدة الراهنة بإرسال المُطور العقاري وثيقة الصرف مرفقاً معها جميع المستندات اللازمة من خلال البريد الإلكتروني إلى الاستشاري الهندسي ليقوم بدوره بتدقيق الوثائق وإقرارها وتوقيعها.

وتابع، من ثم سيتم إعادتها إلى المطور ليُعيد إرسالها إلى المحاسب القانوني لتدقيقها وإقرارها وتوقيعها ثم إعادة إرسالها للمطور، حتى يتمكن من إرسالها إلى أمين الحساب لإنهاء عملية صرفها وفقاً للقواعد والأحكام.

وشدّد البرنامج، على أن البريد الإلكتروني الرسمي لكل جهة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها تتم عملية المراسلات وانهاء الإجراءات المتعلقة بذلك.

وعقد "وافي" منذ بداية العمل عن بعد وحتى الآن أكثر من 5 اجتماعات مرئية رخص خلالها لنحو 13 مشروعًا على الخارطة منها رخصة بيع "نهائية"، و12 موافقة مبدئية لرخص بيع على الخارطة توفر أكثر من 7800 وحدة عقارية للسوق العقاري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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