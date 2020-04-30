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الخارجية الفلسطينية : بدء دخول العالقين في الأردن الأحد المقبل

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الخارجية الفلسطينية : بدء دخول العالقين في الأردن الأحد المقبل الخارجية الفلسطينية : بدء دخول العالقين في الأردن الأحد المقبل

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدء دخول العالقين الفلسطينيين في الأردن من يوم الأحد المقبل، بقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 مواطن عالق لكل يوم، وذلك عقب محادثات رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، مع الأشقاء في الأردن التي تكللت بالنجاح.
وأضافت الوزارة -في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم الأربعاء- إن عملية عودة العالقين إلى أرض الوطن ستستمر من يوم الأحد حتى انتهاء أعداد العالقين المسجلين وفق قوائم الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشارت إلى أنها استكملت كافة الجهود المطلوبة عبر فريق العمل المصغر لديها وفريق سفارتنا في الأردن، في متابعة تفاصيل أمر العالقين في الأردن الشقيق، وعبر التنسيق الكامل معهم تمكنا من إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بعودتهم، بعد استكمال عملية التنظيم الأولى من تلقي مئات الاتصالات والرد على استفسارات مواطنينا العالقين على مدار الساعة وترتيب وتنظيم كشوفاتهم من أسماء وأرقام هواتف وجوازات سفر وعناوين إقامة.
وأوضحت أنه بعد التنسيق الكامل مع رئيس الوزراء بخصوص تلك العودة ومناقشتها تفصيلا في مجلس الوزراء، والتأكد من جاهزية وزارة الصحة للقيام بعملية الفحص في الاستراحة قبل نقلهم إلى محافظاتهم، وتعاون إدارة المعابر في هذه الترتيبات، انتقلت المرحلة الأخيرة إلى جهاز المخابرات العامة لإتمام الترتيبات المطلوبة مع الجانب الأردني والتي تكللت بالنجاح من خلال الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الجهاز أمس.
وشددت الخارجية في بيانها على أن هذا الجهد برمته تم بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء، وبتوجيهات الرئيس الذي تابع معنا هذه العملية منذ اللحظة الأولى. وسيستكمل رئيس جهاز المخابرات العامة في القريب العاجل جهوده المميزة مع الجانب الأردني حتى تتمكن اللجنة الوزارية المشكلة من عديد الوزارات وبرئاسة الخارجية من الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي التمكن من إعادة بقية العالقين في دول العالم عبر مطار الملكة علياء الدولي في عمان.

جي بي سي نيوز

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