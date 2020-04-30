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إيرادات "أمازون" ترتفع 26% بأكثر من التقديرات

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إيرادات "أمازون" ترتفع 26% بأكثر من التقديرات إيرادات "أمازون" ترتفع 26% بأكثر من التقديرات

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "أمازون" بنحو 26 بالمائة بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنها تتوقع زيادة النفقات ضمن الاستجابة لفيروس كورونا.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التجزئة، اليوم الخميس، عن تراجع صافي الأرباح إلى 2.53 مليار دولار (5.01دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 3.56 مليار دولار (7.09 للسهم) في الفترة المقارنة من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "أمازون" من الأرباح سوف يتراجع إلى 6.23 دولار في الربع الأول من 2020.

فيما تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة الأمريكية إلى 4 مليارات دولار في الربع الأول، مقارنة مع 4.4 مليار دولار في الربع المقارن من العام الماضي.

في حين ارتفعت مبيعات "أمازون" إلى 75.45 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 59.70 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع إيرادات "أمازون" إلى 73.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاء صعود الإيرادات بدعم الخدمات السحابية التي إلى 10.21 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 7.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر "جيف بيزوس" مؤسس أمازون في البيان: "في الظروف العادية، نتوقع تحقيق ربح تشغيلي يصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر في الربع الثاني من العام الجاري، لكن هذه ليست ظروفًا طبيعية، وبدلاً من ذلك، نتوقع أن ننفق إجمالي 4 مليارات دولار، وربما أكثر قليلاً، على النفقات المتعلقة بفيروس كورونا في توصيل المنتجات إلى العملاء والحفاظ على سلامة الموظفين".

وعند إغلاق جلسة اليوم، ارتفع سهم "أمازون" بنحو 4.3 بالمائة إلى 2474 دولاراً، بينما تراجع بنفس النسبة في تداولات ما بعد الجلسة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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