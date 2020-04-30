أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح Kids" .."ملك" موهبة جديدة تبهر مشاهدي مسلسل "البرنس" بصوتها المميز -
شاهد بعيون الطيار الحربي -
مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع أستاذ على الهواء -
نايلة ونيلة.. أفراد جدد في عائلة شوقي وزكي -
خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث.. "داو جونز" يحقق أكبر ارتفاع شهري في 33 عاماً

Print
محدث.. "داو جونز" يحقق أكبر ارتفاع شهري في 33 عاماً محدث.. "داو جونز" يحقق أكبر ارتفاع شهري في 33 عاماً

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، عقب بيانات إعانة البطالة ووسط زخم نتائج الأعمال، لكن "داو جونز" يحقق أفضل أداء شهري في 33 عاماً.

وتعرضت "وول ستريت" لضغوط بفعل بيانات اقتصادية  سلبية تبرز أثر وإجراءات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تضرر الشركات من الوباء.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية تسجيل طلبات إعانة البطالة 3.8 مليون طلب في الأسبوع الماضي بأكثر من التقديرات، ليصل إلى 30 مليون طلب خلال أخر 6 أسابيع.

كما تراجع الإنفاق الشخصي بشكل حاد في الولايات المتحدة بنحو 7.5 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي،  بينما تسارع الإدخار خلال نفس الفترة.

وخالفت شركات التكنولوجيا أداء الأسهم السلبي بعد أن أعلنت "فيسبوك" و"مايكروسوفت" بالأمس و"تويتر" اليوم ارتفاع إيراداتهما رغم تأثيرات الكورونا.

وتجاوز عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" 3.2 مليون شخص عالمياً، مع ارتفاع عدد الحالات في الولايات المتحدة لأكثر من مليون شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة  أو ما يعادل 288 نقطة مسجلاً 24345.7 نقطة.

وحقق المؤشر الصناعي مكاسب شهرية بنحو 11.1 بالمائة أو ما يوازي 2400 نقطة تقريباً هى الأكبر منذ 1987.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 2912.4 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية بنسبة 12.6 بالمائة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 8889.5 نقطة، بينما حقق مكاسب شهرية بنحو 15.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 99.012.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية