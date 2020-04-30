محدث.. "داو جونز" يحقق أكبر ارتفاع شهري في 33 عاماً

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، عقب بيانات إعانة البطالة ووسط زخم نتائج الأعمال، لكن "داو جونز" يحقق أفضل أداء شهري في 33 عاماً.

وتعرضت "وول ستريت" لضغوط بفعل بيانات اقتصادية سلبية تبرز أثر فيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تضرر الشركات من الوباء.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية تسجيل طلبات إعانة البطالة 3.8 مليون طلب في الأسبوع الماضي بأكثر من التقديرات، ليصل إلى 30 مليون طلب خلال أخر 6 أسابيع.

كما تراجع الإنفاق الشخصي بشكل حاد في الولايات المتحدة بنحو 7.5 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي، بينما تسارع الإدخار خلال نفس الفترة.

وخالفت شركات التكنولوجيا أداء الأسهم السلبي بعد أن أعلنت "فيسبوك" و"مايكروسوفت" بالأمس و"تويتر" اليوم ارتفاع إيراداتهما رغم تأثيرات الكورونا.

وتجاوز عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" 3.2 مليون شخص عالمياً، مع ارتفاع عدد الحالات في الولايات المتحدة لأكثر من مليون شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 288 نقطة مسجلاً 24345.7 نقطة.

وحقق المؤشر الصناعي مكاسب شهرية بنحو 11.1 بالمائة أو ما يوازي 2400 نقطة تقريباً هى الأكبر منذ 1987.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 2912.4 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية بنسبة 12.6 بالمائة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 8889.5 نقطة، بينما حقق مكاسب شهرية بنحو 15.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 99.012.