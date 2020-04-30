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سابك السعودية تُعلن نتائجها المالية الربعية الاثنين المقبل

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سابك السعودية تُعلن نتائجها المالية الربعية الاثنين المقبل سابك السعودية تُعلن نتائجها المالية الربعية الاثنين المقبل

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة للصناعات الأساسية (سابك) عن عقد مؤتمر صحفي افتراضي يوم الاثنين المقبل الموافق 4 مايو، لإعلان النتائج المالية وأداء الشركة خلال الربع الأول من العام 2020.

وأفاد بيان لـ"سابك"، اليوم الخميس، أن المؤتمر سيقام يوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويتضمن المؤتمر عرضاً من يوسف بن عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، والإجابة على أسئلة ممثلي الوسائل الإعلامية.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في اجتماعها بأريل الجاري، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت توزيع أرباح نقدية، عن النصف الثاني من 2019.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح بنسبة 73.84%، إلى 5.63 مليار ريال، مقابل نحو 21.52 مليار ريال للعام السابق.

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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