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دراسة: 65% من المستهلكين بالسعودية يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية بسبب كورونا

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دراسة: 65% من المستهلكين بالسعودية يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية بسبب كورونا دراسة: 65% من المستهلكين بالسعودية يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية بسبب كورونا

الرياض - مباشر: أظهرت دراسة حديثة أكثر من 65 بالمائة من المستهلكين في يستخدمون أحد أساليب الدفع اللاتلامسية.

وأشارت دراسة أجرتها ماستركارد، إلى أنه خلال الفترة بين شهري فبراير ومارس 2020، شهدت معاملات الدفع اللاتلامسية نمواً بمعدل ثلاثة أضعاف معاملات الدفع التقليدية للمشتريات اليومية من محلات المواد التموينية والصيدليات.

ويأتي ذلك مع فرض العديد من دول الشرق الأوسط خلال شهر مارس الماضي قيوداً أسهمت في تغيير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول.

ولجأ عدد كبير من المستهلكين على إثر تلك القيود إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية.

وأظهرت الدراسة في المملكة العربية السعودية تحول متزايد نحو استخدام المدفوعات اللاتلامسية، حيث أدت خطط الأمان إلى تفضيل المستهلكين لخيارات الدفع اللاتلامسية نظراً للسهولة والراحة الكبيرة التي تمتاز بها هذه الحلول.

وفي المملكة العربية السعودية، قام 63 بالمائة ممن شملتهم الدراسة باستبدال بطاقاتهم التقليدية ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع اللاتلامسي.

وأدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد وتفضيلهم لاستخدام حلول الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة، إلى جانب راحة البال التي توفرها هذه التقنية.

وأفاد 65 بالمائة من المستهلكين أنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 80 بالمائة على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة خلال فترة تفشي .

وأكد 81 بالمائة منهم أنها أكثر ملاءمة من الدفع النقدي، وعبر 84 بالمائة عن سهولة هذه الوسيلة.

كما أفاد 84 بالمائة من المشاركين في المملكة العربية السعودية أن اعتماد حلول المدفوعات اللاتلامسية يتسم بالسهولة والسلاسة. 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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