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إنتاج النفط الأمريكي يرتفع قرب مستوى قياسي خلال فبراير

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إنتاج النفط الأمريكي يرتفع قرب مستوى قياسي خلال فبراير إنتاج النفط الأمريكي يرتفع قرب مستوى قياسي خلال فبراير

مباشر: ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة قرب أعلى مستوى في تاريخه خلال فبراير/شباط الماضي، قبل أزمة انهيار الأسعار.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير ها الشهري الصادرة اليوم الخميس، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12.83 مليون برميل يومياً خلال فبراير/شباط، بزيادة 2000 برميل يومياً عن يناير/كانون الثاني.

وكان إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 12.87 مليون برميل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتراجع إنتاج ولاية "تكساس" بنحو 5 آلاف برميل يومياً خلال فبراير/شباط الماضي ليصل إلى 5.4 مليون برميل يومياً، في حين ارتفع الإنتاج في خليج المكسيك ليصل إلى مستوى قياسي عند 2.02 مليون برميل يومياً.

أما على مستوى المتوسط الأسبوعي فكانت الوكالة الأمريكية أعلنت تراجع إنتاج النفط خلال الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى 12.10 مليون برميل يومياً.

ولجأت شركات النفط في الولايات المتحدة مؤخراً إلى خفض إنتاجهم من النفط مع انهيار الخام نتيجة لتداعيات كورونا.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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