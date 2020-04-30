أسعار الوقود في دول الخليج لشهر مايو 2020

مباشر - محمود جمال: أعلنت ثلاث دول خليجية وهي الإمارات، وقطر، وعُمان، عن الأسعار الجديدة للوقود والتي سيتم تطبيقها بدءاً من غداً الجمعة الموافق الأول من مايو/آيار 2020.

ووفقاً لإحصائية أعدتها "مباشر" استناداً لبيانات حكومية، فإن أسعار البنزين بالإمارات ستشهد استقراً، حيث ستظل أسعار البنزين الممتاز عند 1.91 درهم (0.52 دولار)، كما سيظل سعر البنزين العادي عند 1.72درهم (0.47 دولار). وستسجل أسعار الديزل استقرراً في الشهر الجديد عند مستوى 2.06 درهم/ لتر (0.56 دولار).

عُمان

وستثبت سلطنة عُمان أسعار البنزين والديزل خلال الشهر الجديد، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 192 بيسة (0.50 دولار) في مايو/آيار2020.

وستخفض السلطنة سعر البنزين العادي بالسلطنة إلى 180 بيسة (0.47 دولار)، وستظل خلال الشهر الجديد أسعار الديزل بسلطنة عُمان عند مستوى 217 بيسة (0.56 دولار).

قطر

فيما ستخفض دولة قطر أسعار البنزين الممتاز، وأسعار الديزل خلال شهر مايو/آيار 2020 عن مستويات شهر أبريل/نيسان الماضي.

وسيكون سعر لتر بنزين سوبر "95" مسعراً بنحو 1.05 ريال (0.28 دولار) للتر الواحد، بدلًا من سعر الشهر الماضي عند 1.30 ريال (0.36 دولار).

وسيتراجع سعر بيع لتر البنزين العادي من مستوى 1.25 ريال (0.34 دولار) إلى سعر ريال ( 0.27 دولار) للتر الواحد، وسينخفض سعر الديزل من 1.30 ريال (0.36 دولار) إلى سعر 1.05 ريال ( 0.28 دولار) للتر الواحد.

ويأتي تراجع أسعار الوقود في قطر بالتزامن مع هبوط أسعار النفط العالمية خلال الشهر الجاري، بسبب تقلص الطلب على الخام جراء تفشي فيروس كورونا، وتجميد الاقتصادات، وقرب نفاذ أماكن التخزين.

السعودية

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" في وقت سابق، أسعار البنزين للفترة من يوم 11 أبريل/نيسان الحالي وحتى 10 مايو/آيار المقبل.

وبحسب المراجعة الشهرية لأسعار المنتجات البترولية، خفضت أرامكو سعر بيع لتر بنزين 95 إلى 1.47 ريال (0.39 دولار) للتر الواحد، من 2.05 ريال (0.54 دولار) للتر الواحد، كما خفضت سعر بنزين 91 إلى 1.31 ريال للتر (0.35 دولار) للتر الواحد من 1.55 ريال (0.42 دولار) للتر الواحد.

وأبقت شركة أرامكو على أسعار باقي المنتجات بسعر 0.47 ريال ( 0.12 دولار) لكل لتر ديزل، و0.64 ريال (0.17دولار) لكل لتر كيروسين، و0.75 ريال (0.19 دولار) لغاز البترول المسال.

الكويت والبحرين

وأما عن أسعار الوقود بدولة الكويت فلم تعلن عن أي تغيرات، حيث بلغت أسعار الوقود بها كالآتي: سعر البنزين الممتاز 105 فلوس (0.345 دولار)، والبنزين العادي 85 فلساً (0.279 دولار)، والديزل 115 فلساً (0.378 دولار).

كما لم تعلن مملكة البحرين عن أي تغيرات، حيث بلغت أسعار الوقود بها كالتالي: سعر البنزين الممتاز 200 فلس (0.528 دولار)، والبنزين العادي 140 فلساً (0.370 دولار)، والديزل 120 فلساً (0.316 دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تحرير الأسعار

ودول الخليج تتبنى بما يعرف بالتحرير المدار لأسعار الطاقة وهي التي تشكل من مصروفاتها نحو 4 بالمائة كحد أقصى من متوسط دخل المواطن الخليجي.

ومن فوائد التحرير المدار الاتجاه لتعظيم الاستفادة منها من عدة جوانب صحية لبيئة الأعمال والمواطنين واقتصادية لجذب الاستثمارات العالمية وفق المعايير الدولية، بالإضافة لخفض أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.

وهذه الآلية تسهم في التعديل الإيجابي لسلوك المستهلكين من ترشيد الاستهلاك، ولفت الانتباه للحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العامة، واستخدام السيارات الشخصية الاقتصادية الصديقة للبيئة.

ترشيحات: