محدث.. النفط يقفز 25% عند التسوية لكنه يسجل خسائر شهرية

مباشر: قفزت أسعار النفط بأكثر من 25 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع إشارات مبكرة حول تعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لكنها سجلت خسائر شهرية.

وتأتي المكاسب في أسعار الذهب الأسود بعد أن أظهرت بيانات بالأمس أن مخزونات البنزين الأمريكي انخفضت بنحو 3.7 مليون برميل من المستويات القياسية المسجلة في الأسبوع الماضي، مع زيادة طفيفة في الطلب على الوقود.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي، كما أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة يواصل الهبوط للمرة الرابعة على التوالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته ستكشف قريباً عن خطة لمساعدة شركات النفط في البلاد.

لكن سجل الخام الأمريكي خسائر شهرية بنحو 8 بالمائة مع مخاوف نفاذ مساحات التخزين وسط تخمة المعروض وانهيار الطلب جراء فيروس كورونا.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 25.1 بالمائة مسجلاً 18.84دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 12.6 بالمائة ليصل إلى 25.39 دولار للبرميل.