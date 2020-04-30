الإحصاء السعودية: ارتفاع عدد معتمري موسم 2019 بنسبة 4.6 بالمائة



الرياض - مباشر: ذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن عدد المعتمرين ارتفع بنسبة 4.6 بالمائة في عام 2019، على أساس سنوي.

وقالت الهيئة السعودية في بيان صادر، اليوم الخميس، إنه وفقاً لنتائج مسح "لمعتمري الداخل" والبيانات المسجلة لوزارة الحج والعمرة، بلغ إجمالي المعتمرين 19.158 مليون معتمر.

وأشارت، إلى أن نسبة المعتمرين السعوديين بلغت 27.7 بالمائة، وكان النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل بنسبة 61.07 بالمائة.

ونوهت الإحصاء السعودية، إلى زيادة المعتمرين من الخارج بمقدار 10.2 بالمائة خلال العام الماضي، مقارنة لـ2018.

وبلغ إجمالي المعتمرين من الخارج 7.457 مليون معتمر خلال العام الماضي.