أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح Kids" .."ملك" موهبة جديدة تبهر مشاهدي مسلسل "البرنس" بصوتها المميز -
شاهد بعيون الطيار الحربي -
مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع أستاذ على الهواء -
نايلة ونيلة.. أفراد جدد في عائلة شوقي وزكي -
خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الإحصاء السعودية: ارتفاع عدد معتمري موسم 2019 بنسبة 4.6 بالمائة

Print
الإحصاء السعودية: ارتفاع عدد معتمري موسم 2019 بنسبة 4.6 بالمائة الإحصاء السعودية: ارتفاع عدد معتمري موسم 2019 بنسبة 4.6 بالمائة

 
الرياض - مباشر: ذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية أن عدد المعتمرين ارتفع بنسبة 4.6 بالمائة في عام 2019، على أساس سنوي.

وقالت الهيئة السعودية في بيان صادر، اليوم الخميس، إنه وفقاً لنتائج مسح "لمعتمري الداخل" والبيانات المسجلة لوزارة الحج والعمرة، بلغ إجمالي المعتمرين 19.158 مليون معتمر.

وأشارت، إلى أن نسبة المعتمرين السعوديين بلغت 27.7 بالمائة، وكان النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل بنسبة 61.07 بالمائة.

ونوهت الإحصاء السعودية، إلى زيادة المعتمرين من الخارج بمقدار 10.2 بالمائة خلال العام الماضي، مقارنة لـ2018.

وبلغ إجمالي المعتمرين من الخارج 7.457 مليون معتمر خلال العام الماضي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية