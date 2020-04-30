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تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تسجل مستوى قياسي منخفض

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تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تسجل مستوى قياسي منخفض تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تسجل مستوى قياسي منخفض

مباشر: انخفضت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بوتيرة حادة خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق. مع هبوط عوائد السندات الأمريكية.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً تراجع إلى مستوى 3.23 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم، مقارنة مع 3.33 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وتعتبر هذه القراءة لمعدل الرهن العقاري الأدنى منذ بدء تجميع البيانات في عام 1971.

كما تراجع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى مستوى 2.77 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 2.86 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وقال سام خاطر كبير الاقتصاديين لدى "فريدي ماك"، إن هذه المعدلات المنخفضة تدفع نشاط إعادة تمويل للارتفاع كما تساعد بشكل متواضع على تحسين الطلب على شراء المنازل من مستوياتها المنخفضة للغاية في منتصف الشهر الجاري.

وتتبع معدلات الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري مع البيانات الاقتصادية السلبية.

وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 0.603 بالمائة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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