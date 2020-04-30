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جونسون: بريطانيا تجاوزت ذروة تفشي كورونا

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جونسون: بريطانيا تجاوزت ذروة تفشي كورونا جونسون: بريطانيا تجاوزت ذروة تفشي كورونا

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة تجاوزت رسمياً ذروة تفشي .

وذكر جونسون في المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة، اليوم الخميس: "يمكنني أن أؤكد أننا للمرة الأولى تجاوزنا ذروة هذا المرض".

وأضاف جونسون في أول ظهور منذ عودته إلى العمل بعد إصابته بفيروس كورونا: "لقد تجاوزنا الذروة ونحن في المنحدر الهابط".

ومع ذلك، لم يضع جونسون خريطة طريق للمملكة المتحدة لرفع قيودها على الحياة العامة في نهاية المطاف، وهو أمر تقوم به دول أخرى في أوروبا تدريجيًا.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه سوف يعلن في الأسابيع المقبلة كيف ومتى يتم اقتراح فتح الأجزاء المختلفة من المملكة المتحدة.

وأضاف جونسون: "أعتقد أن الاقتصاد سوف يرتد بقوة، وأن سترغب في تشجيع ذلك التعافي مرة أخرى بشتى الطرق".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني اليوم ارتفاع عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 26.7 ألف حالة، مع تجاوز عدد الإصابات 171 ألف شخص.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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