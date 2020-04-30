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السعودية تسجل فائضاً 24.6 مليون ريال خلال فبراير

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السعودية تسجل فائضاً 24.6 مليون ريال خلال فبراير السعودية تسجل فائضاً 24.6 مليون ريال خلال فبراير

الرياض - مباشر: حققت المملكة العربية فائضاً 24.6 مليون ريال خلال فبراير / شباط الماضي.

وانخفضت الصادرات السلعية للسعودية، وفقاً لبيان الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، بنسبة 5.14 بالمائة، فيما ارتفعت الواردات السلعية بمقدار 2.3 بالمائة في شهر فبراير 2020.

وبلغت قيمة الصادرات السعودية 66.249 مليون ريال في فبراير، مقابل 77.494 في ذات الفترة من 2019، نتيجة هبوط أهم السلع وعلى رأسها "المنتجات المعدنية " و"اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" والتي تشكل ما نسبته 5.80 و9.5  بالمائة على التوالي من الصادرات لشهر فبراير.

وسجلت الواردات السعودية في فبراير الماضي ارتفاعًا نسبته 2.3 %بمقدار 1.295 مليون ريال عن فبراير 2019 ،حيث بلغت قيمتها 41.639 مليون ريال في فبراير 2020، مقابل 40.345 بشهر المقارنة بـ2019.

وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 38.3 بالمائة في شهر فبراير 2020، مقابل 44.9 بالمائة في ذات الشهر من 2019، نتيجة لانخفاض في الصادرات غير البترولية 12.1 بالمائة وارتفاع في الواردات 3.2 خلال ذات الفترة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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