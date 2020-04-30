السعودية تتقدم 18 مرتبة في المؤشر الدولي لشفافية الميزانية

الرياض - مباشر: ذكرت وزارة المالية السعودية، أن نتائج المسح الدولي الذي أجرته منظمة "الشراكة الدولية للميزانية"، أظهرت تقدُّم تصنيف المملكة بـ 18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية خلال تقرير 2019، مقارنةً بالمسح السابق له.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن التقرير لعام 2019 بين ارتفاع درجة تقييم المملكة إلى 18 نقطة مقابل نقطة واحدة في المسح السابق الصادر في عام 2017.

وعكست نتائج المسح الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة.

ومنظمة "الشراكة الدولية للميزانية"، هي منظمة دولية غير ربحية، معنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى العالم.

وأعرب سعد بن علي الشهراني وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية، عن أهمية هذا الإنجاز الذي تمكنت المملكة من تحقيقه خلال فترة وجيزة، مؤكداً أنه رغم هذا التقدم فإننا نطمح مستقبلاً إلى تحقيق درجة تقييم أعلى تعكس حجم الجهود المبذولة في إطار تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح.

وبين، أن وزارة المالية سعت إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول سياستها المالية، والإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، ونشر التقارير الدورية ذات الصلة لإطلاع المختصين والمحللين والمواطنين في الوقت المناسب؛ مما يتيح كذلك للقطاع الخاص والمستثمرين إمكانية التخطيط بوقت مبكر قبل نهاية العام واتخاذ القرارات المناسبة.

ويذكر، أن مؤشر الميزانية المفتوحة يعد من المؤشرات العالمية التي يتم نشرها كل عامين يتم خلالها تقييم شفافية ميزانيات الحكومات حول العالم.

وتحصل البلدان التي يشملها مسح الميزانية المفتوحة على درجة شفافية معينه، تستخدمها "الشراكة الدولية للميزانية" لإنشاء المؤشر وتصنيف الدول التي تم تقييمها، حيث تم إجراء المسح السابع في عام 2019، والذي نشرت نتائجه اليوم (ويغطي أداء عامي 2017 و 2018)، وضم تقييم 117 دولة.