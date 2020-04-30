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أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان والبوتان لشهر مايو

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أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان والبوتان لشهر مايو أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان والبوتان لشهر مايو

الرياض - مباشر: حددت شركة النفط الوطنية أرامكو سعر بيع البروبان في عقد مايو/ أيار عند 340 دولارا للطن، ارتفاعا من 230 دولارا في أبريل/ نيسان.

وحددت أرامكو، اليوم الخميس، سعر البوتان لشهر مايو أيار عند 340 دولارا للطن أيضا، ارتفاعا من سعره في الشهر السابق له المسجل 240 دولارا للطن، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشارت الشركة، إلى أن الأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

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