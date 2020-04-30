النشاط الصناعي في روسيا يتراجع لمستوى قياسي متدن

مباشر - زينب محمود: انكمش النشاط الصناعي في روسيا لأدنى مستوياته على الإطلاق، بفعل الإغلاق الوطني المستمر حتى 11 مايو/آيار القادم.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في روسيا سجل 31.3 نقطة خلال شهر أبريل نيسان الجاري باقراءة المعدلة موسمياً، مقابل 47.5 نقطة المسجلة خلال مارس/آذار الماضي.

وتعتبر هذه القراءة هي الأدنى منذ بدء المسح في سبتمبر/أيلول 1997.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى إن النشاط الصناعي في روسيا سوف يسجل 40.5 نقطة.

ويمثل مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين التوسع والانكماش لنشاط القطاع الخاص.

وبحسب البيانات، كان هبوط النشاط الصناعي مصحوباً بانخفاض الإنتاج الصناعي الروسي بوتيرة سريعة، مع تسجيل الطلبيات الجديدة في روسيا خلال الشهر الجاري أكبر وتيرة انخفاض.

وأوضحت البيانات أن انخفاض إجمالي المبيعات إلى حد كبير كانت مدفوعة بأزمة ظروف الطلب المحلي والأجنبي.

ويقدم مؤشر مديري المشتريات أول إشارة على مدى تضرر الاقتصاد الروسي من تداعيات كورونا، مع اتجاه الاقتصاد لانكماش حاد جراء أزمتي الوباء وانهيار أسعار النفط.