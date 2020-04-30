66% من الشركات البريطانية تطلب الحصول على دعم حكومي

مباشر: تقدمت حوالي ثلثي شركات المملكة المتحدة بطلب الاستفادة من البرنامج الحكومي لدعم الأجور، للحفاظ على وظائف العاملين وسط استمرار تأثيرات الكورونا.

وأظهر مسح خاص بمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أن 66 بالمائة تقريباً من الشركات المستجيبة أعلنت تقدمها بطلبات للاستفادة بالبرنامج الحكومي الذي يتحمل 80 بالمائة من أجور الموظفين في حال وقف الشركات رواتبهم بدلاً من تسريحهم.

ويعد مخطط الاحتفاظ بالوظائف جزءاً من مجموعة من الإجراءات التي قدمها الحكومة البريطانية لدعم الشركات والقوى العاملة في ظل الأزمة الجارية، والمساعدة في انتعاش الاقتصاد بعد انتهاء هذه الأزمة.

وتعاني الشركات في المملكة المتحدة من تراجع حاد للطلب بفعل تفشي فيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتدرس الحكومة البريطانية إجراءات لتخفيف قيود الإغلاق على الصعيد الوطني، لكن مسؤولين حذروا من أنها لن ترفع تماماً في أي وقت قريب.