أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح Kids" .."ملك" موهبة جديدة تبهر مشاهدي مسلسل "البرنس" بصوتها المميز -
شاهد بعيون الطيار الحربي -
مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع أستاذ على الهواء -
نايلة ونيلة.. أفراد جدد في عائلة شوقي وزكي -
خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
المقلب قلب بجد وحصلت خناقة وضرب بين 2 ستات بسبب حادثة قوية -
جومانا مراد: “ابني شبه أبوه وواخد عيوني” -
جومانا مراد: “خفت أكون أوفر في شخصية شيرين.. والرقابة خذفت مشاهد لي” -
جومانا مراد: “قدمت مع سامح عبدالعزيز علامات.. ويسرا حتة من قلبي” -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأورويبة تسجل أكبر مكاسب شهرية منذ 2015

Print
محدث.. الأسهم الأورويبة تسجل أكبر مكاسب شهرية منذ 2015 محدث.. الأسهم الأورويبة تسجل أكبر مكاسب شهرية منذ 2015

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية وقرار البنك المركزي، لكنها سجلت أفضل أداء شهري منذ عام 2015.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير مع الكشف عن تحفيزات إضافية مرتبطة بتخفض تكاليف إقراض البنوك.

وأشارت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي أن البنك مستعد لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الذي قد ينكمش 12 بالمائة خلال العام الجاري.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش منطقة اليورو بنحو 3.8 بالمائة في الربع الأول في أكبر وتيرة في تاريخه، مع دخول اقتصاد فرنسا مرحلة ركود بعد انكماش قياسي.

فيما ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بأقل من التوقعات، بينما انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكبر وتيرة شهرية في 13 عاماً.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.03 بالمائة عند مستوى 340.03 نقطة، لكنه حقق مكاسب شهرية بنحو 6.2 بالمائة هى الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2015.

كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 3.5 بالمائة إلى مستوى 5901.2 نقطة، في حين سجل مكاسب بنسبة 4 بالمائة خلال الشهر الجاري.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنحو 2.2 بالمائة إلى مستوى 10861.6 نقطة، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 9.3 يالمائة.

وتراجع مؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 2.1 بالمائة إلى 4572.1 نقطة، بينما ارتفع بنحو 4 بالمائة خلال أبريل/نيسان.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.0927 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية