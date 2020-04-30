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تراجع أرباح ومبيعات "ماكدونالدز" في الربع الأول

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تراجع أرباح ومبيعات "ماكدونالدز" في الربع الأول تراجع أرباح ومبيعات "ماكدونالدز" في الربع الأول

مباشر: أعلنت شركة "ماكدونالدز" تراجع أرباحها خلال الربع الأول الماضي بنحو 17 بالمائة، لكن الإيرادات نجحت في تجاوز التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية المالكة لسلاسل الوجبات السريعة، اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.107 مليار دولار (1.47 دولار للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل 1.328 مليار دولار (1.72 دولا للسهم) المسجلة في نفس الربع من عام 2019.

وكانت التوقعات تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيسجل 1.57 دولار.

وبلغت إيرادات " ماكدونالدز" نحو 4.714 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 5.024 مليار دولار المسجلة في نفس الربع لعام 2019.

وكانت التوقعات تشير إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية سوف تسجل إيرادات بمقدار 4.65 مليار دولار خلال نفس الربع.

وأوضحت الشركة أن مبيعات سلسلة متاجر الغذاء العالمية شهدت هبوطاً بنسبة 3.4 بالمائة مقابل نمواً بنحو 5.4 بالمائة خلال الفترة المقارنة.

وأوضحت أن المبيعات شهدت نمواً بنحو 7.2 خلال أول شهرين من العام الجاري، بعد هبوطها بنسبة 22.2 خلال الشهر الماضي.

وعانت ماكدونالدز من تفشي وأثره على تراجع الطلب، كما قررت الشركة سحب توقعاتها بشأن الأداء خلال العام الحالي بفعل حالة عدم اليقين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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