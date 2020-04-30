الصحة السعودية تنفي بدء عمليات الفحص داخل المنازل لاكتشاف إصابات كورونا

الرياض - مباشر: نفى مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة السعودية، ما تم تداوله أمس من معلومات وأخبار مغلوطة ورسائل عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص.

وأكد محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، أن هذا الأمر غير صحيح، وفي حال تنفيذه سيكون له آلية عمل منظمة وفق جدولة مواعيد محددة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي عقده متحدث الصحة اليوم , حيث تطرق إلى إجمالي عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) في المملكة التي بلغت 1351 حالة , ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 22753حالة.

وشدّد متحدث الصحة على من يخرج من منزله في هذه الفترة، أن يحصل على الكمامة القماشية، لما لها من فوائد في تقليل نقل الرذاذ ومنعه من نقل العدوى، وهو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مع الحرص كل الحرص على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين جيداً، وتغطية الأنف والفم والابتعاد عن التجمعات .

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم , استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.