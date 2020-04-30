اقتصاد إيطاليا يدخل حالة ركود خلال الربع الأول

مباشر: انكمش اقتصاد إيطاليا خلال الربع الأول من العام الجاري، لتدخل البلاد في حالة ركود اقتصادي.

وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية في إيطاليا، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش بنسبة 4.7 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي بعد انخفاض بنحو 0.3 بالمائة في الربع السابق له.

ويعتبر هبوط الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول هو الأكبر منذ بدء رصد البيانات في عام 1995.

وكانت التقديرات تشير إلى ان الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا سوف يتراجع بنسبة 5 بالمائة خلال الربع الأول.

ودخلت بذلك إيطاليا مرحلة ركود اقتصادي بعد أن سجلت انكماشاً بالناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متتاليين.

وعلى أساس سنوي، فإن اقتصاد إيطاليا شهد انكماشاً بنسبة 4.8 بالمائة خلال الربع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

ومع ذلك، فإن نتائج الربع الأول تعكس جزئياً فقط تأثير التداعيات الرامية لوقف تفشي فيروس "كورونا"، والذي بلغ ذروته بوقف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية في 23 مارس/آذار.