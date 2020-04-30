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محدث.. الدولار يعمق خسائره عالمياً مع بيانات اقتصادية ومكاسب اليورو

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محدث.. الدولار يعمق خسائره عالمياً مع بيانات اقتصادية ومكاسب اليورو محدث.. الدولار يعمق خسائره عالمياً مع بيانات اقتصادية ومكاسب اليورو

مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العاملاتت الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية وقرار المركزي الأوروبي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن زيادة طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.8 مليون طلب لتتجاوز 30 مليون طلب خلال شهر ونصف.

فيما تسارع معدل الادخار في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مع تراجع قوي للإنفاق الشخصي.

وتراجع الدولار مع مكاسب قوية لليورو والإسترليني بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في الوقت الذي انكمش فيه منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق.

وكان المستثمرون يأملون في تنفيذ المركزي الأوروبي تدابير تحفيزية إضافية خلال اجتماع اليوم، لكن البنك تعهد بتقديم إجراءات تيسيرية في المستقبل إذا اقتضت الحاجة.

وكان الفيدرالي قرر بالأمس تثبيت معدل الفائدة قرب الصفر، لكنه منفتح على المزيد من التيسيرات النقدية لدعم الاقتصاد من أجل التعافي السريع من أزمة .

وبحلول الساعة 3:03 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.7 بالمائة عند مستوى 1.0954 دولار، لكنه ارتفع مقابل نظيره الياباني بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 106.85 ين.

كما انخفضت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 1.2 بالمائة عند مستوى 1.2615 دولار، بينما تراجعت أمام العملة السويسرية بنحو 0.9 بالمائة إلى 0.9652 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة عند مستوى 99.221 بعد أن سجل مستوى عند 99.725 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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