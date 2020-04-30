لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو مهدد بانكماش 12%.. ومستعدون لدعم إضافي

مباشر: قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك مستعد لزيادة التدابير التحفيزية لدعم الاقتصاد، بعد انكماش تاريخي في الربع الأول.

وقرر المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، كما أعلن مزيداً من التيسير لشروط إقراض البنوك.

وذكرت "كريستين لاجارد" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك، اليوم الخميس، أن منطقة اليورو تواجه انكماشا اقتصاديا من حيث الحجم والسرعة لم يسبق له مثيل في وقت السلم.

وأضافت رئيسة البنك أن المركزي الأوروبي يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة تتراوح بين 5 و12 بالمائة خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي أصدر حزمة تحفيزية ضخمة ضمن برنامج تحفيزي للطوارئ بقيمة 750 مليار يورو (813 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مع تقليص التكاليف على البنوك عبر برامج للإقراض.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي إن "مجلس المحافظين على استعداد تام لزيادة حجم برنامج الطوارئ وتعديله، حسب الضرورة وطالما دعت الحاجة".

وجاء قرار المركزي الأوروبي عقب بيانات انكماش اقتصاد منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.8 بالمائة، لتكون أدنى قراءة منذ أن بدأت المسح منذ عام 1995.

كما تباطأ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري، بفعل هبوط حاد لتكاليف الطاقة.