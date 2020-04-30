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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بوتيرة تتوافق مع التوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت 70 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي 24 أبريل/نيسان ليصل إلى 2210 مليار قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، صعدت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي بمقدار 783 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الأسبوع من عام 2019.

وتعتبر المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي أعلى بنحو 360 مليار قدم مكعب مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الماضية.

وبحلول الساعة 2:26 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 1.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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