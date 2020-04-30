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"أمريكان إيرلاينز" تخسر 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول

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"أمريكان إيرلاينز" تخسر 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول "أمريكان إيرلاينز" تخسر 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول

مباشر: سجلت شركة "أمريكان إيرلاينز" أكبر خسائر فصلية في 12 عاماً، بسبب ضربة للطلب على السفر.

وأعلنت الشركة الأمريكية العاملة في مجال الطيران عبر نتائج الأعمال الصادرة اليوم الخميس، أنها سجلت صافي خسائر قدرها 2.24 مليار دولار (5.26 دولار لللسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل صافي ربح 185 مليون دولار (0.41 دولار للسهم) في الربع المماثل من عام 2019.

وتعتبر خسائر الربع الأول من العام الحالي هي الأكبر منذ عام 2008.

وباستبعاد البنود غير المتكررة بلغ نصيب السهم من الخسائر 2.65 دولار، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.08 دولار للسهم.

وبالنسبة لإيرادات "أمريكان إيرلاينز"، فتراجعت بنحو 20 بالمائة لتصل إلى 8.51 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت التقديرات تشير إلى أن شركة الطيران سوف تسجل إيرادات 9.15 مليار دولار في الربع الأول.

واتجهت الشركة لخفض التكاليف عبر تقليص عدد الرحلات ووقف التوظيف وإقرار برنامج للأجازت الطوعية للموظفين بدون أجر.

وتتوقع "أمريكان إيرلاينز" تسحيل خسائر نقدية بقيمة 70 مليون دولار يومياً في الربع الثاني من العام الحالي.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم شركة "أمريكان إيرلاينز" بنحو 8.5 بالمائة إلى 11.55 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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