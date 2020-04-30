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"الإحصاء السعودية": 19.16 مليون معتمرا خلال 2019

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"الإحصاء السعودية": 19.16 مليون معتمرا خلال 2019 "الإحصاء السعودية": 19.16 مليون معتمرا خلال 2019

الرياض- مباشر: أظهرت نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ، أن عدد المعـتمريـن بلغ 19.16 مليون معتمرا منهم 7.46 مليون معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة.

وأضافت الهيئة في النشرة الصادرة، اليوم الخميس، أن عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين بلغ 11.7 مليون معتمرًا من واقع نتائج مسح العمرة؛ وبَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل 45.40% بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة 54.60%.

وبحسب نتائج النشرة، ارتفعت نسبة إجمالي المعتمرين للعام 2019 بزيادة بلغت 4.63% عن العام 2018 تُمثل نسبة المعتمرين السعوديين 27.73% وكان النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل بنسبة 61.07%.

وكشفت نتائج مسح العمرة، عن وصول عدد معتمرين الداخل ذروته في شهر رمضان المبارك حيث بلغت نسبة معتمرين الداخل في شهر رمضان المبارك 58.1% من اجمالي معتمرين الداخل، وهي مقاربة للنسبة في العام الماضي حيث بلغت 59.08% من اجمالي معتمرين الداخل لعام 2018.

وأوضحت نتائج النشرة، أن المركبة الخاصة تُعتبر وسيلة النقل الأكثر شيوعا للوصول الى مكة المكرمة لمعتمري الداخل وذلك بنسبة بلغت 68%، كذلك سجلت مدة الإقامة للمعتمرين لمدة أسبوعين أعلى مدة إقامة لمعتمرين الخارج وذلك بنسبة 48.01%.

وأشارت نتائج النشرة إلى ارتفاع نسبة الذكور منهم عن الإناث حيث بلغت النسبة 64.62% و35.38% على التوالي، في حين تمثل الفئة العمرية (30-39) سنة اعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 24.52% من إجمالي معتمري الداخل، وبالمثل سجلت الفئة العمرية ذاتها أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 25.09% لعام 2018. 

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