الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل بعد بيانات اقتصادية ونتائج أعمال

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، عقب بيانات إعانة البطالة ووسط زخم نتائج الأعمال.

وتعرضت "وول ستريت" لضغوط بفعل بيانات اقتصادية سلبية تبرز أثر فيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تضرر الشركات من الوباء.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية تسجيل طلبات إعانة البطالة 3.8 مليون طلب في الأسبوع الماضي بأكثر من التقديرات، ليصل إلى 30 مليون طلب خلال أخر 6 أسابيع.

كما تراجع الإنفاق الشخصي بشكل حاد في الولايات المتحدة بنحو 7.5 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي، بينما تسارع الإدخار خلال نفس الفترة.

وخالفت شركات التكنولوجيا أداء الأسهم السلبي بعد أن أعلنت "فيسبوك" و"مايكروسوفت" بالأمس و"تويتر" اليوم ارتفاع إيراداتهما رغم تأثيرات الكورونا.

وتجاوز عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" 3.2 مليون شخص عالمياً، مع ارتفاع عدد الحالات في الولايات المتحدة لأكثر من مليون شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1 بالمائة مسجلاً 24382.2 نقطو وهو ما يعادل 251.6 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 2919.6 نقطة، بينما استقر مؤشر "ناسداك" عند مستوى 8911.9 نقطة.

وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية هامشياً بنحو 0.08 بالمائة إلى 99.64.