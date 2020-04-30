"إكسون موبيل" تثبت توزيعات الأرباح رغم انهيار الأسعار

مباشر: أعلنت شركة "إكسون موبيل" حفاظها على توزيعات الأرباح الفصلية الفصلية، رغم انهيار أسعار النفط بفعل تداعيات وباء كورونا.

وتعتبر التوزيعات النقدية للمساهمين أمراص هاماً بالنسبة لشركات النفط الكبرى وخطوة يراقبها المستثمرون عن كثب خاصة مع ظروف انهيار الصناعة.

وقرر مجلس إدارة شركة النفط الأمريكية أمس الأربعاء، حفاظها على توزيعات الأرباح عند 87 سنتاً للسهم الواحد، مستحقة السداد في 10 يونيو/حزيران القادم.

ومن المقرر أن تعلن إكسون عن نتائج أعمال الربع الأول غداً الجمعة.

وجاء قرار "إكسون موبيل" وسط قرارات شركات النفط الأخرى بخفض توزيعات الأرباح وبعضها تقليص الأعمال، حيث أعلنت شركة "شل" اليوم خفض توزيعات الأرباح لأول منرة منذ الحرب العالمية الثانية.