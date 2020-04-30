تسارع الادخار في الولايات المتحدة مع هبوط حاد للإنفاق الشخصي

مباشر: تراجع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وسط تسارع معدل الادخار بفعل تداعيات وباء كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن مؤشر الإنفاق الشخصي تراجع 7.5 بالمائة في شهر مارس/آذار الماضي مقارنة مع نمو بنحو 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

ووفقاً للتقديرات، كان من المتوقع أن يشهد الإنفاق الشخصي تراجعاً بنحو 4.8 بالمائة في مارس/آذار.

وبالنسبة لمؤشر الدخل الشخصي في أكبر اقتصاد بالعالم، فقد انخفض بنحو 2 بالمائة في شهر مارس/آذار الماضي مقابل نمو بنحو 0.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الدخل الشخصي في الولايات المتحدة سوف يتراجع بنحو 1.6 بالمائة في الشهر الماضي.

وأرجعت البيانات الانخفاض في الدخل والإنفاق الشخصي جزئياً إلى الاستجابة لانتشار "كوفيد-19"، مع إصدار الحكومات أوامر البقاء في المنزل.

أما معدل الإدخار بين الأمريكيين، فبلغ 13.1 بالمائة من الدخل المتاح في مارس/آذار الماضي مقارنة مع 8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق به.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار نفقات المستهلكين، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لرصد معدلات التضخم، فارتفع بنسبة 1.3 بالمائة في مارس/آذار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مقابل زيادة 1.8 بالمائة في الشهر السابق له على أساس سنوي.

وسجل مؤشر أسعار نفقات المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء، ارتفاعاً بنحو 1.7 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة بنحو 1.8 بالمائة في فبراير/شباط.

لكن على أساس شهري، فإن مؤشر أسعار نفقات المستهلكين انكمش بنحو 0.3 بالمائة كما انكمش مؤشر أسعار نفقات المستهلكين الأساسي بنحو 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0864 دولار.