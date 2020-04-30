أرباح "زين السعودية" تتراجع 18.6% خلال الربع الأول من 2020

الرياض- مباشر: أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 18.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن أرباحها بلغت 105 ملايين ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل 129 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2019.

وأضافت أن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 2.6% بقيمة 55 مليون ريال سعودي الناتجة عن انخفاض الطلب على منتجات وخدمات الشركة ذات الهامش المنخفض مثل باقات الزوار وبيع الهواتف الذكية.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بمبلغ 5 ملايين ريال، وارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 4 ملايين ريال، كما ارتفع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 9.5 مليون ريال نتيجة لاستثمار النفقات الرأسمالية، وأخيراً ارتفعت الزكاة بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي.

وقالت الشركة إن الخسائر المتراكمة تراجعت إلى 1.5 مليار ريال سعودي خلال الربع الحالي، وهو ما يمثل 25.7% من رأس المال البالغ 5.84 مليار ريال سعودي.

وأوضحت أن التحسن في الخسائر المتراكمة مقارنة بـ 1.61 مليار ريال خلال الربع السابق والتي تمثل 27.5% من رأس مال الشركة، يعود إلى تسجيل صافي أرباح خلال هذا الربع.

وارتفع صافي أرباح شركة زين السعودية، بالعام 2019، نحو 46%، إلى 485 مليون ريال، مقابل 332 مليون ريال للعام السابق .

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