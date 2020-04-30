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خسائر "معادن" تتفاقم 178% بالربع الأول من 2020

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خسائر "معادن" تتفاقم 178% بالربع الأول من 2020 خسائر "معادن" تتفاقم 178% بالربع الأول من 2020

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة التعدين العربية (معادن)، زيادة خسائرها بنسبة 177.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام 2019.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن خسائرها بلغت 353.25 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 127.2 مليون ريال خسائر الربع المماثل من العام 2019.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الامونيا والألومينا بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات.

وأشارت كذلك إلى انخفاض الحصة في صافي الربح في مشاريع مشتركة والدخل من ودائع لأجل والزيادة في المصاريف الأخرى.

وتابعت: علاوة على ذلك، الزيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 11% بسبب الزيادة في حجم المبيعات أثرت على النتائج لهذا الربع. أيضاً، الزيادة في مصروفات البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 7%، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 67%، ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 67% أثرت على النتائج لهذا الربع وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 20% ومصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 61%.

وتحولت الشركة للخسائر خلال عام 2019 بصافي خسارة بلغ 739.46 مليون ريال، مقارنة بـأرباح بقيمة 1.85 مليار ريال في عام 2018   .

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