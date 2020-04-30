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اقتصاد فرنسا يدخل مرحلة الركود بعد انكماش فصلي قياسي

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مباشر - سالي إسماعيل: دخل  فرنسا في مرحلة ركود خلال الربع الأول من العام الجاري بعدما عانى من أكبر وتيرة انكماش على الإطلاق وسط تأثيرات "كورونا".

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الرسمية في فرنسا، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 5.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل انكماش بنحو 0.1 بالمائة في الربع السابق له.

وسجل بذلك اقتصاد فرنسا أكبر وتيرة انكماش على أساس فصلي منذ بدء رصد السجلات في عام 1949.

كما أن هذا الأداء يعد الانكماش الفصلي الثاني على التوالي، مما يعني أن فرنسا دخلت رسمياً حالة الركود الاقتصادي من الناحية الفنية والذي يعرف بأنه انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متتاليين.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد فرنسا سوف ينكمش بنحو 4 بالمائة في الربع الماضي.

أداء اقتصاد فرنسا منذ عام 2005 - (المصدر: وكالة الإحصاءات الفرنسية)

وبحسب البيانات، فإن إنفاق المستهلكين - والذي في العادة يقود اقتصاد فرنسا - تراجع بنحو 6.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل نمو بنحو 0.3 بالمائة في الربع الأخير من 2019، في حين أن استثمار الشركات انخفض بأكثر من 11 بالمائة.

وهبطت الصادرات بنحو 6.5 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على أساس فصلي.

وتتوقع أن ينكمش اقتصاد فرنسا بنحو 8 بالمائة على الأقل في العام الحالي، كما أنها سارعت في تنفيذ حزمة تحفيز لمواجهة الأزمة بقيمة 110 مليار يورو أو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، من أجل مساعدة الشركات والعمال.

وبحلول الساعة 11:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0877 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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