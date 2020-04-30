30 مليون أمريكي يطلبون إعانة بطالة في شهر ونصف

مباشر: تجاوز عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانة بطالة 30 مليون شخص في أخر شهر ونصف، مع تسريح ملايين العمال جراء توقف النشاط الاقتصادي للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغ 3.839 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل/نيسان، مسجلة انخفاض 603 ألف طلب عن الأرقام المسجلة في الأسبوع السابق بعد التعديل بالرفع.

وبحسب تقديرات المحللين كان من المتوقع أن يتراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5 مليون طلب في الأسبوع المنصرم.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي في طلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية فقد بلغ 5.033 مليون طلب متراجعاً بمقدار 757 ألف طلب عن مستويات الشهر السابق له.

أما فيما يتعلق بطلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فارتفعت بنحو 2.174 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل/نيسان الجاري لتصل إلى 17.992 مليون طلب.

وفي إجمالي أخر 6 أسابيع، بلغ عدد طلبات الحصول على إعانات بطالة ما يزيد عن 30 مليون طلب.

وبحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو هامشياً بنسبة 0.06 بالمائة إلى 1.0867 دولار.