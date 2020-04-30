الصحة السعودية: 1351 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الرياض – مباشر: كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 5 حالات وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 162 وفاة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، بحسب صفحتها بموقع التواصل- تويتر، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 22.75 ألف حالة، منها 19.4 ألف نشطة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 210 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 3163 حالة.

ووقعت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الماضي، عقداً مع الصين بقيمة 995 مليون ريال لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد.

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