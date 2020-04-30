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توقعات بانخفاض تاريخي للطلب على الطاقة والانبعاثات الضارة

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توقعات بانخفاض تاريخي للطلب على الطاقة والانبعاثات الضارة توقعات بانخفاض تاريخي للطلب على الطاقة والانبعاثات الضارة

مباشر: تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض ​​الطلب العالمي على الطاقة بأكبر وتيرة على الإطلاق هذا العام، مع انخفاض تاريخي للانبعاثات الضارة.

وذكرت الوكالة التي تتحذ من باريس مقراً لها، اليوم الخميس، أنها تتوقع انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 6 بالمائة في العام الحالي.

 ويعتبر الانخفاض المتوقع الأكبر على الإطلاق من حيث القيمة المطلقة، والأسوأ في 70 عاماً من حيث بالنسبة المئوية.

ومن المتوقع أن يكون تراجع الطلب على الطاقة بفعل وباء كورونا أكبر سبع مرات من التراجع في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008.

وتستند التوقعات إلى افتراض أن إجراءات التباعد الاجتماعي سيتم تخفيفها ببطء في الأشهر القادمة، وسيتبع ذلك تعافي اقتصادي تدريجي.

وفي ظل سيناريو العودة إلى الأعمال بشكل أسرع، قالت وكالة الطاقة الدولية إن خسارة الطلب يمكن أن تقتصر على 3.8 بالمائة، في حين أن الموجة الثانية المحتملة من التفشي يمكن أن تتسبب في انخفاض أكبر من 6 بالمائة.

وكان الطلب على الطاقة في الربع الأول انخفض بنسبة 3.8 بالمائة على أساس سنوي.

وفي مارس/آذار فحسب، انخفض الطلب على النفط بوتيرة قياسية بلغ 10.8 مليون برميل يوميًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بنما تقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب سينخفض ​​بمقدار 29 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان الجاري على أساس سنوي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1995.

وعلى الجانب الإيجابي، ترى الوكالة أن وقف النشاط الصناعي في معظم دول العالم تسبب في هبوط تاريخي لاتبعاثات الكربون العالمية.

وأوضحت الوكالة أن الهبوط المتوقع للانبعاثات في العام الحالي سيعادل ضعف حجم كل التراجع المسجل منذ الحرب العالمية الثانية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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