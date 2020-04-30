السوق السعودي يعاود ارتفاعه الأسبوعي..بأعلى مكاسب في 15 شهرا

مباشر ـ ثابت شحاتة: أنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع ملحوظ ليعاود مكاسبه بعد أسبوعين من التراجع، مسجلا أعلى مكاسبه في نحو 15 شهرا.

وقفز المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 7.7%، خلال الأسبوع، وهي أعلى مكاسب منذ يناير/ كانون الثاني 2019، ليضيف إلى رصيده 508 نقاط، صعد بها إلى مستوى 7,112.9 نقطة، مقابل 6,604.9 نقطة الأسبوع الماضي.

وجاءت جميع القطاعات باللون الأخضر، بقيادة قطاع البنوك، الأعلى وزنا بالمؤشر، الذي قفز نحو 11%، وسجل قطاع المواد الأساسي، القيادي ارتفاعا نسبته 7.6%.

وتصدر قطاع السلع الرأسمالية المكاسب بارتفاع نسبته 13.2%، وصعد قطاع الطاقة نحو 5%، وبلغت مكاسب قطاع الاتصالات نحو 3.3%.

وشهد السوق، ارتفاع حركة التداول خلال الأسبوع المنتهي بنهاية أبريل / نيسان الجاري، بشكل ملحوظ، على كافة مستوياتها، مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفعت قيم التداول، إلى 25.85 مليار ريال، مقابل 18.26 مليار ريال بالأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 41.6%، والكميات نحو48.7% إلى نحو 1.3 مليار سهم، مقابل 880 مليون سهم بالأسبوع الماضي.

الموازي

وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، فقد هبط نحو 7% خلال الأسبوع، فاقدا 513 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,917.63 نقطة، مقابل 7,430.43 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول بالسوق الموازي إلى 188.86 مليون ريال مقابل 253.55 مليون ريال بالأسبوع السابق، بعد تراجع كمية التداول إلى 3.02 مليون سهم، مقابل 3.53 مليون سهم للأسبوع السابق.

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